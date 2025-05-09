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19:16, 9 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского захотели выйти из Оттавской конвенции

Офис Зеленского: Украине стоит выйти из Оттавской конвенции
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украине пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом заявила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук, передает РИА Новости.

«Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции», — написала чиновник.

Она напомнила, что республика является участницей конвенции с 2006 года.

Ранее Литва вышла из конвенции о запрете противопехотных мин. За денонсацию конвенции проголосовали 107 депутатов. Ни один из парламентариев не выступил против, еще трое — воздержались.

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