В офисе Зеленского захотели выйти из Оттавской конвенции

Офис Зеленского: Украине стоит выйти из Оттавской конвенции

Украине пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом заявила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук, передает РИА Новости.

«Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции», — написала чиновник.

Она напомнила, что республика является участницей конвенции с 2006 года.

Ранее Литва вышла из конвенции о запрете противопехотных мин. За денонсацию конвенции проголосовали 107 депутатов. Ни один из парламентариев не выступил против, еще трое — воздержались.