В офисе Зеленского захотели выйти из Оттавской конвенции

Украине пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом заявила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук, передает РИА Новости.
«Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции», — написала чиновник.
Она напомнила, что республика является участницей конвенции с 2006 года.
Ранее Литва вышла из конвенции о запрете противопехотных мин. За денонсацию конвенции проголосовали 107 депутатов. Ни один из парламентариев не выступил против, еще трое — воздержались.