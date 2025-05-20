Последствия удара «Искандера» по лагерю подготовки спецназа ВСУ попали на видео

Опубликовано видео последствий удара по лагерю подготовки спецназа ВСУ

Последствия удара ракетой «Искандер» по лагерю подготовки спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Шостки Сумской области попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видео можно заметить уничтоженный лагерь, снятый с разных ракурсов.

«Как видим, ракета попала точно в цель, комментарии излишни», — резюмируют авторы Telegram-канала.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по скоплению украинских военнослужащих в районе города Шостки. Атаке подверглись военные, перемещавшиеся огромным строем по территории лагеря. Уточняется, что уничтожены до 70 человек, десять автомобилей и склад боеприпасов ВСУ.