Последствия удара «Искандера» по лагерю подготовки спецназа ВСУ попали на видео

Последствия удара ракетой «Искандер» по лагерю подготовки спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Шостки Сумской области попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
На видео можно заметить уничтоженный лагерь, снятый с разных ракурсов.
«Как видим, ракета попала точно в цель, комментарии излишни», — резюмируют авторы Telegram-канала.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по скоплению украинских военнослужащих в районе города Шостки. Атаке подверглись военные, перемещавшиеся огромным строем по территории лагеря. Уточняется, что уничтожены до 70 человек, десять автомобилей и склад боеприпасов ВСУ.