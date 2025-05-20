Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:01, 20 мая 2025Бывший СССР

Последствия удара «Искандера» по лагерю подготовки спецназа ВСУ попали на видео

Опубликовано видео последствий удара по лагерю подготовки спецназа ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Последствия удара ракетой «Искандер» по лагерю подготовки спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Шостки Сумской области попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видео можно заметить уничтоженный лагерь, снятый с разных ракурсов.

«Как видим, ракета попала точно в цель, комментарии излишни», — резюмируют авторы Telegram-канала.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по скоплению украинских военнослужащих в районе города Шостки. Атаке подверглись военные, перемещавшиеся огромным строем по территории лагеря. Уточняется, что уничтожены до 70 человек, десять автомобилей и склад боеприпасов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    Экс-премьер Украины заявил об отсутствии у Киева и ЕС плана разрешения конфликта

    Валерия и Иосиф Пригожин решили построить дом мечты

    В Москве заметили странного мужчину с ножом

    В США резко высказались о НАТО

    Последствия удара «Искандера» по лагерю подготовки спецназа ВСУ попали на видео

    Дачникам назвали запрещенные для сруба деревья на участке

    Польша огласила окончательное решение по отправке войск на Украину

    На Западе обвинили Зеленского в нарушении обещаний

    Польша заявила о готовности закрыть границу с Германией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости