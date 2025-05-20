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20:05, 20 мая 2025Бывший СССР

«Искандер» испепелил лагерь подготовки спецназа ВСУ в Сумской области

ВС РФ уничтожили «Искандером» лагерь подготовки спецназа ВСУ в Сумской области
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ракетой «Искандер» уничтожили лагерь подготовки спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

По данным источника, российские войска нанесли ракетный удар по скоплению украинских военнослужащих в районе города Шостки. Как видно на кадрах, атаке подверглись военные, перемещавшиеся огромным строем по территории лагеря. Уточняется, что уничтожены до 70 человек, десять автомобилей и склад боеприпасов ВСУ.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), комментируя данное видео, пишет, что российские военные испепелили противника.

Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко рассказал, что российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гербера», получивший прозвище «мусорный», превратился в идеального убийцу. Дрон способен поразить украинский ЗРК «Бук».

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