На Украине признали поражение российскими войсками лагеря ВСУ

Нардеп Гончаренко признал поражение войсками РФ лагеря ВСУ в Сумской области

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поражение лагеря Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области в результате удара российских войск. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что полигон находился в менее чем 50 километрах от границы с Россией. «Над ним долгое время висел дрон, который и скорректировал удар», — уточнил нардеп.

Ранее 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по скоплению украинских военнослужащих в районе города Шостки. Атаке подверглись военные, перемещавшиеся огромным строем по территории лагеря. Уточняется, что уничтожены до 70 человек, десять автомобилей и склад боеприпасов ВСУ.

Последствия удара ракетой «Искандер» по лагерю подготовки спецназа ВСУ в окрестностях Шостки Сумской области попали на видео.