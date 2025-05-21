На Украине начался скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ

На Украине начался скандал из-за удара «Искандера» по лагерю спецназа в Шостке

Украинские политики и общественные деятели устроили скандал после удара российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по лагерю подготовки спецназовцев Вооруженных сил республики (ВСУ) в районе населенного пункта Шостка Сумской области. Их высказывания цитирует издание «Страна» в Telegram-канале.

Так, бывший офицер ВСУ Дмитрий Гнап подтвердил, что россияские данные об ударе по тренировочной базе украинских военных в Сумской области могут быть верны. Он допустил, что «могла произойти очередная трагедия» с массовыми потерями среди спецназовцев.

Депутат Верховной Рады Мария Безуглая обвинила в случившемся главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. «Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?» — написала она, опубликовав в соцсетях видео момента удара.

Народный депутат Алексай Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также признал удар ВС России по полигону в Сумской области прямо в ходе учений украинских военнослужащих.

«Полигон находится в менее чем 50 км от границы с РФ. Враг следил за полигоном. Над ним долгое время висел дрон, который и скорректировал удар. Это преступление. Решивших проводить тренировки военных фактически на линии фронта», — написал парламентарий.

Блогер Sergey Naumovich возмутился тем, что командование ВСУ решило тренировать сотни новобранцев практически на границе с Россией и при этом никак не контролировать небо.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате удара «Искандером» по украинскому полигону в Сумской области было уничтожено около 70 военнослужащих, в частности, 20 инструкторов.