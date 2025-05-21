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09:42, 21 мая 2025Бывший СССР

Российские войска подавили ПВО ВСУ и поразили склады в районе Харькова

Лебедев: Российские войска подавили работу ПВО и поразили склады ВСУ у Харькова
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские войска серией ударов в районе Харькова подавили работу средств противовоздушной обороны (ПВО), а также поразили склады и узлы связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Многоэтапные удары по Харькову и пригородам, всего шесть ударов. Результат: подавление работы ПВО, поражение военных складов и узлов связи. Уничтожен цех, производящий детали для БПЛА. Вместе с ним дорогое оборудование и комплектующие, а также два иностранных инженера, настраивающих производство», — написал он.

Подпольщик сообщил, что удары также поразили место дислокации ВСУ украинских войск в пригороде Харькова, уничтожив 17 и ранив около 40 бойцов ВСУ. По его словам, основу попавшего под огонь подразделения могли составлять опытные бойцы из запрещенных в России экстремистских батальонов.

Лебедев также рассказал, что российские военные поразили объекты украинских войск под Полтавой. Он уточнил, что под удар попали транспортные узлы по переброске техники и личного состава ВСУ.

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