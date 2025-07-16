Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 16 июля 2025МирЭксклюзив

США уличили в давлении на Украину

Политолог Дудаков: США начали оказывать давление на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США уже начали оказывать давление на Украину с целью возобновления мирных переговоров с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. По его словам, речь может идти и о непубличных сигналах.

«Давление уже есть, и довольно серьезное. Не зря мы видим визит спецпосланника американского президента Кита Келлога в Киев на фоне перестановок в кабинете министров. Видим и раскол в Верховной Раде. Так что давление усиливается», — сказал Дудаков.

Он также напомнил об отказе США поставлять Украине оружие за собственный счет, о решении переложить ответственность за это на европейцев. И именно непубличные сигналы Вашингтона, как считает политолог, заставляют президента Украины Владимира Зеленского провести парламентские выборы.

«Давление, вероятно, будет оказываться и дальше в ключе непубличных переговоров. К примеру, США могут пригрозить Украине проведением различных расследований того, как расходовались переданные транши. Так что рычаги есть, и Вашингтон постепенно будет начинать их использовать», — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что Россия призывает все стороны надавить на Украину ради возобновления мирных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гибнут от голода». В России начали уничтожать кур-несушек из-за цен на яйца

    В Турции вынесли приговор главному оппоненту Эрдогана

    Названа доля рубля в расчетах азиатских стран за российские товары

    Рада отправила Шмыгаля в отставку

    Рада одобрила службу в ВСУ мужчин старше 60 лет

    Мужчина ценой своей жизни спас девочку

    Эффективность «Панциря» против дронов оценили

    Зеленский объявил о готовности действовать при выполнении одного условия

    В Крыму объявили предупреждение из-за чрезвычайной опасности

    В ВСУ рассказали о продвижении ВС России на покровском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости