Пушков призвал страны Европы задуматься о готовности НАТО прикрыть в случае конфликта

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что страны Северной и Восточной Европы, заявляющие о готовности воевать с Россией, должны подумать, прикроет ли их НАТО в случае конфликта.

«Они считают себя прикрытыми США и НАТО. Но гарантий этого нет. Вот о чем им надо бы подумать. Но, видимо, мозгов не хватает», — написал политик.

Сенатор заявил, что сейчас эти страны громко заявляют о своей готовности к противостоянию с Россией, однако в случае реального конфликта, по его мнению, они сразу обратятся к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить им защиту.

Ранее Пушков указал на признаки истощения Европы из-за Украины. В частности, обратил внимание Пушков, несколько стран заявили, что не смогут участвовать в финансировании Украины в 2027 году по линии НАТО. На сегодняшний день число стран Евросоюза, оказывающих Киеву военную поддержку, сократилось с 21 до 14.