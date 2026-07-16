Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:20, 16 июля 2026Россия

Пушков призвал страны ЕС задуматься о помощи НАТО в случае конфликта

Пушков призвал страны Европы задуматься о готовности НАТО прикрыть в случае конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что страны Северной и Восточной Европы, заявляющие о готовности воевать с Россией, должны подумать, прикроет ли их НАТО в случае конфликта.

«Они считают себя прикрытыми США и НАТО. Но гарантий этого нет. Вот о чем им надо бы подумать. Но, видимо, мозгов не хватает», — написал политик.

Сенатор заявил, что сейчас эти страны громко заявляют о своей готовности к противостоянию с Россией, однако в случае реального конфликта, по его мнению, они сразу обратятся к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить им защиту.

Ранее Пушков указал на признаки истощения Европы из-за Украины. В частности, обратил внимание Пушков, несколько стран заявили, что не смогут участвовать в финансировании Украины в 2027 году по линии НАТО. На сегодняшний день число стран Евросоюза, оказывающих Киеву военную поддержку, сократилось с 21 до 14.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Россией, Черным и Азовским морями
    Захарова раскрыла провал Киева собрать лидеров Юго-Восточной Европы
    Ермак съездил к главкому ВСУ по фоне отставки министра обороны Украины
    В Венгрии начали расследование связей экс-главы МИД Венгрии с Россией
    Оператора телесуфлера Трампа обвинили в незаконном обогащении на ставках
    Москвичей предупредили о самой холодной ночи лета
    На Украине пришли в шок из-за статистики обменов телами погибших
    Новый кроссовер Lada прошел обязательные государственные краш-тесты
    Захарова заявила о распределении ЕС заказов в интересах ВСУ
    Соловьев счел неизбежной большую войну в Европе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok