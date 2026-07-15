Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 15 июля 2026Россия

В России указали на признаки истощения Европы из-за Украины

Сенатор Пушков заявил, что Европа постепенно истощается из-за Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков указал на признаки истощения Европы из-за Украины. Мнением политик поделился в Telegram.

«Морщин на лице старушки-Европы все больше. Война на истощение, которую ЕС объявил России, постепенно истощает саму Европу», — обозначил Пушков.

В частности, обратил внимание Пушков, несколько стран заявили, что не смогут участвовать в финансировании Украины в 2027 году по линии НАТО. На сегодняшний день число стран Евросоюза, оказывающих Киеву военную поддержку, сократилось с 21 до 14.

«План Мерца о предоставлении Украине ассоциированного членства в ЕС не находит поддержки. О плане отправки франко-британского военного контингента на Украину, который активно обсуждался в 2025 году, Париж и Лондон дружно молчат», — заключил Пушков, напомнив также об отставках в Европе, например Кира Стармера.

Ранее стало известно о расколе внутри НАТО из-за военных расходов. Журнал Foreign Policy обратил внимание на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Канады Марк Карни олицетворяют две противоположные точки зрения внутри альянса относительно того, как следует использовать увеличенные оборонные расходы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над регионом России уничтожили высокоскоростную воздушную цель
    Жена Костомарова раскрыла секрет стройной фигуры
    Развеян миф об опасности для батареи смартфона
    Названа причина возможного отстранения Буданова от переговоров с США
    Дом финалиста ЧМ-2026 попытались ограбить
    Появились подробности о попавшей под удар ВСУ российской семье
    В России словами о третьей мировой войне ответили на заявление НАТО о Крыме и Калининграде
    В ООН предостерегли судовладельцев от прохода через Ормуз
    Президент одной страны стал бездомным
    В России отреагировали на предложение переименовать Украину в Русь
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok