Сенатор Пушков заявил, что Европа постепенно истощается из-за Украины

Российский сенатор Алексей Пушков указал на признаки истощения Европы из-за Украины. Мнением политик поделился в Telegram.

«Морщин на лице старушки-Европы все больше. Война на истощение, которую ЕС объявил России, постепенно истощает саму Европу», — обозначил Пушков.

В частности, обратил внимание Пушков, несколько стран заявили, что не смогут участвовать в финансировании Украины в 2027 году по линии НАТО. На сегодняшний день число стран Евросоюза, оказывающих Киеву военную поддержку, сократилось с 21 до 14.

«План Мерца о предоставлении Украине ассоциированного членства в ЕС не находит поддержки. О плане отправки франко-британского военного контингента на Украину, который активно обсуждался в 2025 году, Париж и Лондон дружно молчат», — заключил Пушков, напомнив также об отставках в Европе, например Кира Стармера.

Ранее стало известно о расколе внутри НАТО из-за военных расходов. Журнал Foreign Policy обратил внимание на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Канады Марк Карни олицетворяют две противоположные точки зрения внутри альянса относительно того, как следует использовать увеличенные оборонные расходы.