Игроки сборной Аргентины после полуфинала ЧМ-2026 нашли шпаргалку вратаря Англии Пикфорда

Игроки сборной Аргентины раскрыли секрет вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда. Об этом сообщает Sports.ru.

Аргентинцы после полуфинала ЧМ-2026 с англичанами нашли бутылку с подсказками на случай серии пенальти, которая принадлежала вратарю Джордану Пикфорду. После финального свистка массажист аргентинской команды Дедди Д'Андреа появился на поле с бутылкой английского голкипера. На ней были записаны подсказки о том, в какой угол предпочитает пробивать каждый аргентинец на случай серии пенальти.

Лионель Месси вместе с Нико Гонсалесом и другими игроками сборной с интересом изучили шпаргалку. Одна из подсказок касалась самого Месси: «Покажи, что прыгнешь влево». Аргентинский форвард улыбнулся, увидев эту запись.

Аргентина одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла в финал турнира. До серии пенальти дело не дошло.