Иран пригрозил ударами по небоскребам Трампа на Ближнем Востоке

КСИР назвал небоскребы Трампа на Ближнем Востоке законной целью для Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что объекты недвижимости, связанные с президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии и ОАЭ, рассматриваются как законные цели для возможных ударов. Об этом сообщил Telegram-канал КСИР.

Сообщается, что Трампу принадлежат несколько объектов недвижимости в Саудовской Аравии и ОАЭ, включая гольф-клубы и высотные здания. В их числе — Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило возобновление ударов по Ирану. В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне.