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21:34, 16 июля 2026Мир

Иран пригрозил ударами по небоскребам Трампа на Ближнем Востоке

КСИР назвал небоскребы Трампа на Ближнем Востоке законной целью для Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что объекты недвижимости, связанные с президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии и ОАЭ, рассматриваются как законные цели для возможных ударов. Об этом сообщил Telegram-канал КСИР.

Сообщается, что Трампу принадлежат несколько объектов недвижимости в Саудовской Аравии и ОАЭ, включая гольф-клубы и высотные здания. В их числе — Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило возобновление ударов по Ирану. В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне.

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