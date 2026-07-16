Путин заявил о необходимости вовремя сдавать качественное жилье россиянам

Путин: Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя

Президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи он заявил о необходимости вовремя сдавать россиянам купленное жилье. Выдержки из беседы приводит РИА Новости.

Хуснуллин рассказал Путину, что правительство предпринимает все необходимые меры, чтобы жители страны получили дома и квартиры, за которые они заплатили. «И вовремя. Нужного качества», — отметил президент.

Путин также спросил вице-премьера, сколько россияне инвестируют в жилье в год, предположив, что эта сумма составляет 15-16 триллионов. Хуснуллин рассказал, что ежегодно население инвестирует в жилье 16 триллионов, являясь самым крупным инвестором.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру финансов России Антону Силуанову обращение с предложением запустить федеральную программу «Народная ипотека» со ставкой 3 процента годовых.