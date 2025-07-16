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14:49, 16 июля 2025Ценности

Гостью свадьбы пристыдили в сети за обман о платье

Мария Винар

Фото: @EpicPassionFruit / Reddit

Приглашенную на свадьбу гостью пристыдили в сети за обман о цвете платья. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Юзер с никнеймом @EpicPassionFruit опубликовал пост, в котором рассказал, что на прошедшей церемонии молодожены установили дресс-код. Согласно ему, гости должны были прийти в нарядах пастельных тонов. Однако возлюбленная брата жениха выбрала облегающее платье с объемными цветочными аппликациями и спущенными лямками, по ее словам, шалфейно-зеленого цвета. Автор, сопроводив пост снимком гостьи, отметил, что под определенным углом наряд девушки оказывался белым и напоминал свадебный. Кроме того, она на протяжении всего мероприятия носила в руках фату.

Пользователи платформы удивились внешнему виду девушки и принялись обсуждать его в комментариях. «Смотрится очень по-свадебному», «Вы шутите? Я думал, на первом фото платье невесты для сравнения. Если только у меня не сломался экран телефона, я не понимаю, как оно может быть хоть немного зеленым», «Она что, играет роль невесты, потому что ее парень еще не женился на ней?», «Ее туфли шалфейно-зеленые, а платье — нет», «Неужели она так жаждет внимания?» — писали они.

В апреле сообщалось, что невесту обругали в сети из-за одной детали на свадебном платье.

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