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16:49, 29 апреля 2025Ценности

Невесту обругали в сети из-за одной детали на свадебном платье

Екатерина Ештокина

Фото: Jeremy Wong Weddings / Unsplash

Невесту из Лондона Басак обругали в сети из-за одной детали на свадебном наряде. На соответствующую историю в TikTok обратило внимание New York Post (NYP).

33-летняя блогерша выбрала для росписи облегающее платье длины макси с имитацией черного бюстгальтера в верхней части и кожаные туфли-лодочки Gucci. При этом она подчеркнула, что данное изделие стоило 175 долларов (14,5 тысячи рублей).

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Басак пояснила, что в июле пара планирует сыграть большую свадьбу в Милане, в связи с чем на платье для росписи она решила сэкономить. По словам невесты, она считала данный наряд шикарным, однако после публикации кадров с торжества в сети люди стали писать ей, что он безвкусный и отвратительный.

«В тот день я чувствовала себя прекрасно, а потом получила фотографии и почувствовала огромную радость. Но я была в шоке, когда получила такую гневную реакцию. Мне и в голову не приходило, что кому-то может не понравиться мое платье или кто-то скажет о нем гадости», — посетовала Басак.

Женщина уточнила, что пользователей сети смутил черный цвет и откровенность верхней части изделия. «Люди говорили, что нельзя надевать черное на свадьбу, они [свадебные платья] белые не просто так. В основном они говорили, что мой бюстгальтер слишком откровенный и что это неуместно. А еще что это не подходит для свадьбы», — рассказала Басак.

В результате невеста разместила еще один ролик, в котором рассказала о том, что столкнулась с травлей в сети из-за свадебного платья. «После того, как я опубликовала видео о том, как меня критиковали, другие люди стали меня защищать. Интернет — забавное место. Мне все равно, что думают другие. Семья и друзья были в восторге от платья», — заключила она.

Ранее в апреле невеста отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети. 25-летняя блогерша выложила видео за несколько минут до начала церемонии. Так, девушка предстала перед камерой в белом платье, фате и с пышными локонами.

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