Невеста отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети

Невеста Кэлинн Чепмен из Нэшвилла, штат Теннесси, США, отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает 13,3 тысячи подписчиков.

25-летняя блогерша выложила видео за несколько минут до начала церемонии. Так, девушка предстала перед камерой в белом платье, фате и с пышными локонами. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице полностью отсутствует декоративная косметика. «Осталось восемь минут, прежде чем я пойду к алтарю. Я никогда не пользовалась косметикой. В день свадьбы я решила не краситься, чтобы почувствовать себя самой красивой, оставаясь при этом собой», — подчеркнула невеста.

Ролик стал вирусным, набрав 27,3 миллиона просмотров и более 3,5 миллиона лайков. Многие пользователи сети разделились во мнениях по поводу смелого поступка инфлюэнсерши. «У тебя на лице ничего нет?», «Можно было бы использовать немного блеска для губ, но ладно», «Есть одна вещь о девушках, которые якобы не красятся. Они всегда скажут тебе, что они не красятся», «Это такой прорыв. Я рада за тебя», «Прийти на свадьбу без макияжа — это шикарно», «Почему все придираются? Она выглядит прекрасно, и заметьте, это была ее свадьба», — обсуждали они в комментариях.

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