Невеста раскрыла шокирующий секрет о свадебном платье

Невесту Катрину Матиас шокировала плата за примерку свадебного платья в салонах

Невеста Катрина Матиас из Австралии раскрыла секрет, который шокировал ее во время поиска свадебного платья. Материал публикует New York Post (NYP).

В новом видео блогерша рассказала, что некоторые свадебные салоны имеют платную примерку. «Почему никто не сказал, что в некоторых магазинах мне придется платить 50 долларов [около 5000 рублей] за визит? Неужели я заблуждаюсь, думая, что это должно быть бесплатно? Я шокирована», — возмутилась она в ролике, который стал вирусным и набрал более миллиона просмотров.

Зрители согласились с мнением невесты, о чем написали в многочисленных комментариях. «Я ни за что не пойду в салон, в которым надо платить за примерку. А если мне придется посетить 10 магазинов? Я разорюсь», — написала одна из пользовательниц сети.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту владельцев салонов свадебных платьев. По их словам, таким образом предприниматели ведут борьбу с покупателями, которые без предупреждения не приходят в назначенное время. «Это просто часть бизнеса», — говорится в комментарии.