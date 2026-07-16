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19:49, 16 июля 2026Мир

Иран пригрозил оставить весь Ближний Восток без энергии

Мохбер: Атаки на инфраструктуру Ирана приведут к уничтожению поставок энергии в регионе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu Agency / Getty Images

Атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана могут привести к масштабным последствиям для всей системы поставок энергии на Ближнем Востоке. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохаммад Мохбер на своей странице в социальной сети X.

«Сторонники терроризма должны знать, что нападение на безопасность и нанесение ущерба инфраструктуре Ирана — это билет в один конец к уничтожению всей цепочки поставок энергии в регионе», — сказал в публикации.

Ранее Иран объявил недвижимость президента США Дональда Трампа, расположенную в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии, законной целью для ударов. В перечень объектов вошли несколько гольф-клубов и небоскребов, в том числе Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.

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