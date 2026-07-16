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19:47, 16 июля 2026Наука и техника

ВВС США захотели тысячи дешевых крылатых ракет

TWZ: ВВС США хотят купить 28 тысяч крылатых ракет FAMM
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США захотели купить тысячи дешевых крылатых ракет в рамках программы Family of Affordable Mass Missiles (FAMM). Пентагон заключил рамочные соглашения с тремя подрядчиками, пишет TWZ.

Минобороны США заключило контракты с компаниями Anduril, CoAspire и Zone 5. В сообщении Пентагона отметили, что этот шаг ускорит процесс валидации нового семейства ракет. ВВС США заявили, что в ближайшие пять лет планируют закупить около 28 тысяч ракет FAMM.

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Военные хотят получить ракеты нескольких типов. FAMM-L будут запускать с узлов подвески боевых самолетов, а FAMM-P хотят использовать для вооружения грузовых самолетов. Также ВВС работает над ракетами увеличенной дальности FAMM-BAR.

В апреле стало известно, что CoAspire создала доступный аналог крылатой ракеты AGM-158 JASSM. Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile Extended Range (RAACM-ER) сможет поражать цели на дальности более 1800 километров.

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