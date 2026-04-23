12:10, 23 апреля 2026

Ожидаемые Киевом ракеты для «ударов по Москве» подешевеют

TWZ: Производитель ракет для Украины создал доступный аналог AGM-158 JASSM
Иван Потапов
Фото: Richard Baker / Getty Images

Компания CoAspire — производитель боеприпасов Extended Range Active Missile (ERAM) для Украины — создала доступный аналог дорогой крылатой ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). Об этом пишет TWZ.

Ракета Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile Extended Range (RAACM-ER) была презентована на выставке Sea-Air-Space 2026. Издание отмечает, что новая разработка появилась всего через несколько дней после того, как Военно-воздушные силы (ВВС) США запустили инициативу Family of Affordable Mass Missiles — Beyond Adversary’s Reach (FAMM-BAR) по созданию недорогих боеприпасов большой дальности для поражения надводных целей.

Летные испытания RAACM-ER, по словам генерального директора и владельца CoAspire Дуга Деннени, планируется провести «очень скоро». Изделие основано на ракете RAACM, которую отличает модульная конструкция, аддитивное производство, доступные комплектующие и способность поражать как стационарные, так и движущиеся цели. Основное отличие RAACM-ER от RAACM — увеличенный объем топливного бака, обеспечивающий при сохранении компактных габаритов дальность полета более 1000 морских миль (1852 километров).

TWZ пишет, что единственным противокорабельным оружием у США, которое может сравниться с RAACM-ER, является BGM-109 Block V Maritime Strike Tomahawk (MST). При этом Tomahawk существенно дороже RAACM-ER, но превосходит ее по возможностям малозаметности. Также издание отмечает, что по внешнему виду и возможностям RAACM-ER напоминает ракету класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM, в приобретении которой для ударов вглубь России заинтересован Киев. «Однако, в отличие от JASSM и аналогичных крылатых ракет, RAACM-ER, как и RAACM до нее, оптимизирована для снижения стоимости», — пишет TWZ.

В октябре американское информагентство The Associated Press сообщило, что США вместо крылатых ракет Tomahawk следует сосредоточиться на поставках Украине дальнобойных снарядов ERAM и Army TACtical Missile System (ATACMS).

В сентябре издание Aviation Week рассказало, что США поставят Украине первую партию из десяти управляемых ракет повышенной дальности ERAM. Журнал подчеркивал, что в конце августа представители американского правительства одобрили продажу Киеву до 3,55 тысячи подобных ракет, однако в первой партии их будет всего десять.

Дальность применения ERAM составляет до 460 километров, ATACMS — до 300 километров.

