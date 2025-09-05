Мир
23:05, 5 сентября 2025Мир

США поставят Украине первую партию способных бить вглубь России ракет ERAM

Aviation Week: США поставят Украине первую партию из 10 ракет ERAM
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Iranian news agency WANA / Global Look Press

США поставят Украине первую партию из 10 управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition). Об этом сообщает издание Aviation Week.

Утверждается, что поставка состоится до конца октября 2026 года. Данные ракеты будут совместимы как с западными истребителями F-16, так и с МиГ-29.

Журнал подчеркивает, что в конце августа представители американского правительства одобрили продажу Киеву до 3550 подобных ракет, однако в первой партии их будет всего 10.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер упомянул о планах продажи Киеву более трех тысяч ракет ERAM. «Мы предоставляем некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже [по территории России]. И, скорее всего, украинцы их применят», — сказал он.

