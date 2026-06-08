Предсказавший трех чемпионов мира подряд математик назвал фаворита турнира-2026

Немецкий математик Йоахим Клемент предсказал, что сборная Нидерландов выиграет ЧМ-2026

Немецкий математик Йоахим Клемент предсказал, кто выиграет чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает Der Spiegel.

Клемент назвал фаворитом турнира сборную Нидерландов. По мнению Клемента, команда Рональда Кумана возьмет реванш у испанцев, победив их в полуфинале, а затем обыграет Португалию Криштиану Роналду в финале. Он посчитал, что европейская сборная сможет победить на другом континенте.

Клемент безошибочно определил победителей трех предыдущих турниров. Он предсказал победу сборной Германии в Бразилии в 2014 году, Франции в 2018-м и Аргентины четыре года назад.

Ранее букмекеры посчитали, что вероятность европейского финала на мундиале превышает 50 процентов. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1,75.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.