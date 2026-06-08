Оценена вероятность европейского финала ЧМ-2026

Букмекеры считают, что вероятность европейского финала на ЧМ-2026 превышает 50 процентов

Оценена вероятность европейского финала на ЧМ-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры считают, что вероятность европейского финала на мундиале превышает 50 процентов. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1,75. Вариант, при котором в финале будет играть хотя бы одна сборная не из Европы, оценивается коэффициентом 1,95.

Также можно сделать ставку на то, что хотя бы одна южноамериканская сборная доберется до финала — 2,10. Противоположный вариант идет с коэффициентом 1,65.

Ранее стало известно, что рядом с базой сборной Англии в субботу утром произошла стрельба, в ходе которой пострадали девять человек. Подозреваемые не были задержаны.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 аргентинцы в серии пенальти победили французов.