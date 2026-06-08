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Забота о себе
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19:29, 8 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала безопасную для здоровья суточную норму черешни

Эндокринолог Хайкина: В сутки можно без вреда для здоровья съедать до 150 граммов черешни
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Larisa Blinova / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала, какое количество черешни можно съесть в день без вреда для здоровья. Безопасную суточную норму этих плодов она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Хайкина напомнила, что даже полезные продукты требуют разумного подхода. «Оптимальная порция черешни составляет около 100-150 граммов в сутки. Лучше съедать ее после основного приема пищи, а не натощак. Избыточное количество может привести к вздутию живота и резким колебаниям уровня сахара в крови», — предупредила врач.

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Специалист также отметила, что интересной особенностью черешни является наличие мелатонина — вещества, участвующего в регуляции циклов сна и бодрствования. Благодаря этому умеренное употребление ягод во второй половине дня может способствовать более легкому засыпанию и улучшению качества ночного отдыха.

Ранее председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как выбрать вкусную черешню. Он посоветовал при покупке обращать внимание на цвет плодоножек.

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