Одной из самых развитых экономик мира предсказали падение темпов роста

Bloomberg: Сингапур ждет падение темпов роста экономики и усиление инфляции

Экономисты ухудшили прогноз по росту экономики Сингапура. Это показал опрос, проведенный Bloomberg.

Эксперты полагают, что во II квартале валовой внутренний продукт этой страны вырастет на 3,9 процента, хотя прежде они предсказывали 4,5 процента. Прогноз по росту ВВП на весь год снижен с 3,5 до 3,3 процента. Ожидается, что инфляция вырастет на 2,3 процента, в то время как прошлый прогноз предполагал полтора процента.

Ухудшение прогноза объясняют сбоями в энергоснабжении и цепочках поставок, вызванными конфликтом на Ближнем Востоке.

С начала американо-иранской войны Сингапур стал гораздо активнее закупать российские нефтепродукты. За неполный апрель объемы поставок мазутного топлива превысили более чем вдвое средний месячный показатель 2025 года.

Согласно заявлениям властей Сингапура, эта страна вступает в период неопределенности и нестабильности.