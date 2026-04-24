Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:19, 24 апреля 2026Экономика

Еще одна страна стала активно закупать российские нефтепродукты на фоне кризиса

Vortexa: Экспорт российского мазута в Сингапур стремительно вырос в марте-апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Edgar Su / Reuters

С начала войны в Иране Сингапур стал гораздо активнее закупать российские нефтепродукты, и причиной тому стали масштабные перебои в поставках энергоресурсов с Ближнего Востока. О резком росте спроса азиатской страны на этот вид отечественной продукции сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической группы Vortexa.

За неполный апрель объемы экспорта мазутного топлива из России в Сингапур превысили более чем вдвое средний месячный показатель 2025 года. Резко увеличились и среднесуточные отгрузки. Если в январе-феврале их объем оценивался в 372 тысячи баррелей, то в марте-апреле — в 585 тысяч.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Подобная динамика обусловлена стремлением Сингапура диверсифицировать цепочки поставок на фоне серьезных нарушений судоходства в Ормузском проливе из-за войны в Иране. До эскалации на Ближнем Востоке импортеры из азиатской страны в значительной степени зависели от поставок по этому маршруту.

Масштабные перебои в поставках энергоресурсов из охваченного войной региона привели к росту цен на внутреннем рынке Сингапура. На этом фоне в марте импортеры из азиатской страны приобрели у российских экспортеров в общей сложности порядка 1,7-1,9 миллиона тонн мазута. Высокий спрос сохраняется не только со стороны Сингапура, но и других региональных государств, включая Китай и Малайзию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok