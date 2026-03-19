13:57, 19 марта 2026Экономика

Один из регионов мира купит рекордный объем российского мазута

Reuters: В марте Азия импортирует рекордный объем российского мазута
Кирилл Луцюк
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В марте 2026 года поставки российского мазута в Азию окажутся рекордными, сообщило Reuters.

Это случится благодаря тому, что Вашингтон ослабил ограничения на импорт российской нефти и нефтепродуктов, после того как война США и Израиля против Ирана обернулась кризисом поставок ближневосточных углеводородов. Предполагается, что теперь российский импорт смягчит проблему дефицита мазута в Азии.

Издание сослалось на данные компаний Kpler и LSEG, согласно которым в марте в Азию поступит более трех миллионов тонн российского мазута. Сингапур и Малайзия получат от 1,7 до 1,9 миллиона тонн. Кроме того, 1,2-1,5 миллиона тонн достанется Китаю.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 года азиатские страны купили у США больше нефти, чем за последние три года. Такой результат дал конфликт на Ближнем Востоке, который сорвал поставки нефти из региона Персидского залива.

