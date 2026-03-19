12:23, 19 марта 2026Экономика

Нападение на Иран оказалось очень выгодно конкуренту России

Bloomberg: В марте Азия купила у США больше нефти, чем за три года
Кирилл Луцюк

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В марте 2026 года азиатские страны купили у США больше нефти, чем за последние три года. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке, который сорвал поставки нефти из региона Персидского залива. Как следствие, государствам Азии пришлось искать альтернативные источники углеводородов. По данным Bloomberg, в последние дни объем закупок американской нефти с отгрузкой в апреле достиг примерно 60 миллионов баррелей. Это самый высокий месячный показатель с апреля 2023 года.

Издание подчеркнуло, что блокировка Ормузского пролива особенно сильно ударила по азиатским странам, зависящим от нефти из Персидского залива. Однако США, крупнейший в мире производитель нефти, оказались одним из главных бенефициаров этого кризиса.

По информации трейдеров, основными покупателями являются нефтеперерабатывающие заводы в Японии, Южной Корее, Тайване, Сингапуре и Таиланде.

По данным американского Министерства энергетики, за неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,16 миллиона баррелей. Таким образом, они увеличились до рекордных с июня 2024 года 449,3 миллиона баррелей.

