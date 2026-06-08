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19:25, 8 июня 2026Культура

Макаревич покинул Израиль после обстрела его дома

Певец Андрей Макаревич уехал в концертный тур после ракетного обстрела
Андрей Шеньшаков

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отправился в концертный тур после инцидента с обстрелом его дома в Израиле. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на представителя артиста.

Пресс-секретарь музыканта Антон Чернин заявил, что во время обстрела Макаревич и его семья не находились дома, а сейчас артист едет на гастроли. Известно, что 12 июня Макаревич даст концерт в столице Польши Варшаве. Также он выйдет на сцены концертных площадок в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.

В то же время Чернин отметил, что музыкант не планирует менять место жительства. Певец, который покинул Россию после начала специальной военной операции, вместе с семьей живет в Израиле в течение последних нескольких лет.

Ранее стало известно, что Макаревич с семьей попал под ракетный обстрел в Израиле. Жена артиста заявила, что обстрел застал их недалеко от Хайфы по пути от друзей.

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