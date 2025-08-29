В США раскрыли подробности о поставляемом Украине оружии

Постпред при НАТО Уитэкер: США передают Киеву вооружения, позволяющие бить по РФ

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер заявил, что Вашингтон поставляет Украине вооружения, позволяющие бить глубже по территории России. Об этом он высказался в прямом эфире телекомпании Fox News.

При этом Уитэкер не уточнил, какие именно системы имеет в виду. Дипломат только упомянул о планах продажи Киеву более трех тысяч ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.

«И, наконец, мы предоставляем [Киеву] некоторые средства [поражения], позволяющие наносить удары глубже [по территории России]. И, скорее всего, украинцы их применят», — сказал американский постпред.

Ранее в США одобрили продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон больше не будут участвовать в финансировании Украины.