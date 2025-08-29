В США раскрыли подробности о поставляемом Украине оружии

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер заявил, что Вашингтон поставляет Украине вооружения, позволяющие бить глубже по территории России. Об этом он высказался в прямом эфире телекомпании Fox News.
При этом Уитэкер не уточнил, какие именно системы имеет в виду. Дипломат только упомянул о планах продажи Киеву более трех тысяч ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.
«И, наконец, мы предоставляем [Киеву] некоторые средства [поражения], позволяющие наносить удары глубже [по территории России]. И, скорее всего, украинцы их применят», — сказал американский постпред.
Ранее в США одобрили продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон больше не будут участвовать в финансировании Украины.