Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:14, 29 августа 2025Мир

В США одобрили продажу Украине оружия почти на миллиард долларов

Госдепартамент США одобрил продажу Украине более трех тысяч ракет ERAM
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оружия на 825 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Киев намерен закупить более трех тысяч управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующее оборудование при финансовой поддержке Дании, Нидерландов и Норвегии, а также под гарантию кредита со стороны США.

Госдепартамент со своей стороны предварительно одобрил сделку, но для ее осуществления требуется одобрение Конгресса. Агентство по оборонному сотрудничеству США, направившее в Конгресс соответствующий запрос, отметило, что продажа Киеву оружия «поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».

По данным агентства, согласие Госдепа на потенциальную сделку знаменует собой первое официальное использование нового механизма, одобренного президентом США Дональдом Трампом, который позволит странам НАТО закупать американское оружие для Украины.

Ранее Трамп объявил, что США больше не будут участвовать в финансировании Украины. При этом он отметил, что Вашингтон продает дружественным странам НАТО ракеты и военное оборудование «на миллиарды долларов». Таким образом, по мнению американского лидера, США не спонсируют конфликт на Украине, а занимаются мирным урегулированием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Родион Щедрин

    Стало известно об ударе ВС РФ «Градами» по бункеру с расчетами дронов ВСУ «Птицы Мадьяра»

    Вывезенным на Украину курянам сделали фальшивые документы

    Еврокомиссия захотела передать Украине миллиарды евро из российских активов

    Страну НАТО уличили в намерении присоединить к себе соседа

    Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

    Россиян предупредили о блокировке снятия наличных при одном условии

    Парочка российских рабочих вынесла под одеждой больше ста килограммов золота

    Спецпосланник Трампа помог ускорить встречу с Путиным

    Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости