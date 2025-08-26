Трамп решил прекратить финансирование Украины

Трамп: США больше не будут участвовать в финансировании Украины

США больше не будут участвовать в финансировании Украины. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме, трансляция доступна на YouTube.

«Я хочу подчеркнуть, что мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы участвуем в попытках остановить войну», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что США продают дружественным странам-членам НАТО ракеты и военное оборудование «на миллиарды долларов».

«Таким образом, они финансируют всю войну, а мы ничего не финансируем. Я считаю, что это важный момент, потому что многие этого не понимают», — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что визит президента России Владимира Путина на Аляску свидетельствует о том, что он стремится к урегулированию конфликта на Украине.