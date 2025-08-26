Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:30, 26 августа 2025Мир

Трамп решил прекратить финансирование Украины

Трамп: США больше не будут участвовать в финансировании Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США больше не будут участвовать в финансировании Украины. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме, трансляция доступна на YouTube.

«Я хочу подчеркнуть, что мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы участвуем в попытках остановить войну», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что США продают дружественным странам-членам НАТО ракеты и военное оборудование «на миллиарды долларов».

«Таким образом, они финансируют всю войну, а мы ничего не финансируем. Я считаю, что это важный момент, потому что многие этого не понимают», — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что визит президента России Владимира Путина на Аляску свидетельствует о том, что он стремится к урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил прекратить финансирование Украины

    Выявлен неожиданный фактор преждевременного старения

    Эмили Ратаковски снялась в кожаном топе и прозрачных леггинсах

    В Раде заявили о приговоре человечности в Зеленском

    Раскрыта вероятная причина рака мозга

    Западные страны создали план поддержки Украины после окончания конфликта

    Российские военные показали «огненный ад» для бойцов ВСУ в Волчанске

    Блогер похвастался расправой над одолжившим у него деньги знакомым и был арестован

    Трамп рассказал о неожиданной похвале Путина

    Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости