Трамп заявил о стремлении Путина к миру на Украине

Трамп: Визит Путина на Аляску говорит о его стремлении к миру на Украине

Визит президента России Владимира Путина на Аляску свидетельствует о том, что он стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Думаю, тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, был серьезным заявлением о том, что он хочет добиться этого (урегулирования конфликта — прим. «Ленты.ру»). Ему было непросто приехать на Аляску», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что какие-либо конкретные инициативы касательно предоставления гарантий безопасности Украине еще не обсуждались. «Но в первую очередь Европа предоставит им значительные гарантии безопасности, так и должно быть, ведь конфликт происходит на европейской территории», — указал он.

До этого Трамп признался, что ожидал более легкого разрешения украинского конфликта, но ситуация оказалась сложнее. По словам главы Белого дома, противостояние на Украине приобрело во многом межличностный характер, но, несмотря на это, он уверен, что рано или поздно конфликт будет урегулирован.