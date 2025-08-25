Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:05, 25 августа 2025Мир

Трамп заявил о стремлении Путина к миру на Украине

Трамп: Визит Путина на Аляску говорит о его стремлении к миру на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Визит президента России Владимира Путина на Аляску свидетельствует о том, что он стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Думаю, тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, был серьезным заявлением о том, что он хочет добиться этого (урегулирования конфликта — прим. «Ленты.ру»). Ему было непросто приехать на Аляску», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что какие-либо конкретные инициативы касательно предоставления гарантий безопасности Украине еще не обсуждались. «Но в первую очередь Европа предоставит им значительные гарантии безопасности, так и должно быть, ведь конфликт происходит на европейской территории», — указал он.

До этого Трамп признался, что ожидал более легкого разрешения украинского конфликта, но ситуация оказалась сложнее. По словам главы Белого дома, противостояние на Украине приобрело во многом межличностный характер, но, несмотря на это, он уверен, что рано или поздно конфликт будет урегулирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может быть намек Киеву». Президент Финляндии жестко высказался о России и ее интересах на Украине. Чего он этим добивается?

    Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном

    Группа поддержи оскорбившего защитников Отечества блогера Маркаряна попала на видео

    Знаменитый бренд спортивной одежды собрался сменить владельца

    Медведеву посоветовали обратиться за психологической помощью

    Агата Муцениеце вышла замуж

    Больной раком Кушанашвили рассказал об ожидающем его «еще одном круге ада»

    Москвичам назвали срок потепления

    На Украине отменили спектакль американского режиссера

    Президент Польши хочет признать флаг УПА нацистским символом и урезать льготы украинцам. При чем тут концерт Макса Коржа?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости