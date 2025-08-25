Трамп высказался о гарантиях безопасности Украине

Трамп: Конкретика гарантий безопасности Украины еще не обсуждалась

Какие-либо конкретные инициативы касательно предоставления гарантий безопасности Украине еще не обсуждались. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию ведет Белый дом.

«Я еще не обсуждал конкретные гарантии безопасности для Украины, но мы поддержим их, посмотрим, как все будет. Но в первую очередь Европа предоставит им значительные гарантии безопасности, так и должно быть, ведь конфликт происходит на европейской территории», — указал глава государства.

Трамп отметил, что США будут выступать в качестве дополнительной поддержки в случае заключения договоренностей об урегулировании конфликта. Он выразил уверенность, что сделка по Украине будет заключена.

Ранее Трамп признался, что ожидал более легкого разрешения конфликта на Украине, но ситуация оказалась сложнее. По его мнению, украинский кризис приобрел во многом межличностный характер.

