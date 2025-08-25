Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:50, 25 августа 2025Мир

Трамп признался в неожиданных трудностях по Украине

Трамп заявил, что ожидал более легкого разрешения украинского конфликта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что ожидал более легкого разрешения украинского конфликта, но ситуация оказалась сложнее. Об этом он заявил во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете, трансляция ведется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Честно говоря, я думал, что с Украиной и Россией будет проще всего», — сказал американский лидер.

По словам главы Белого дома, противостояние на Украине приобрело во многом межличностный характер, но, несмотря на это, он уверен, что рано или поздно конфликт будет урегулирован.

21 августа Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель. «Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рособрнадзор объявил предостережения российским вузам. К каким учебным заведениям возникли вопросы и чем недовольны в ведомстве?

    Семья из десяти человек избила израильского туриста до потери сознания в Европе

    Трамп высказался о гарантиях безопасности Украине

    Полицейские нашли запрещенный сюрприз в соли для ванн

    В России объяснили значение слов Зеленского об одной семье Украины и Крыма

    Трамп признался в неожиданных трудностях по Украине

    Стало известно об изменениях в экзамене для мигрантов по русскому языку

    Трампу понравилось быть президентом Европы

    Россияне стали чаще поступать в колледжи после девятого класса

    На Украине призвали убрать российскую музыку с Apple Music и Spotify

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости