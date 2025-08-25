Трамп признался в неожиданных трудностях по Украине

Трамп заявил, что ожидал более легкого разрешения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп признался, что ожидал более легкого разрешения украинского конфликта, но ситуация оказалась сложнее. Об этом он заявил во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете, трансляция ведется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Честно говоря, я думал, что с Украиной и Россией будет проще всего», — сказал американский лидер.

По словам главы Белого дома, противостояние на Украине приобрело во многом межличностный характер, но, несмотря на это, он уверен, что рано или поздно конфликт будет урегулирован.

21 августа Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель. «Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — сказал он.