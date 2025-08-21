Трамп раскрыл сроки принятия решения по Украине

Трамп: США через две недели определят, возможно ли урегулирование на Украине

США через две недели намерены определить, возможно ли урегулирование конфликта на Украине, после чего примут решение о дальнейшей политике. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — заявил американский лидер.

Таким образом он ответил на вопрос о том, достижим ли мир на Украине. Глава Белого дома пообещал «дать знать», когда станет известен точный ответ на этот вопрос.