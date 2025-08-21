Стало известно о намерении Трампа отойти от переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп намерен временно отойти от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом стало известно The Guardian.
«По словам чиновников администрации, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп намерен покинуть Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия, и тем самым отойдя от переговоров о прекращении вторжения России в Украину», — говорится в материале.
Отмечается, что глава Белого дома предпринял такой шаг, чтобы дать возможность президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому самим организовать двустороннюю встречу.
Как уточняет издание, в последние дни Трамп заявлял советникам, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они сначала встретятся, хотя пока неясно, состоится ли эта первая конференция.
Ранее Белый дом заявил, что администрация Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения украинского конфликта. При этом в США не привели другие подробности об организации переговоров.