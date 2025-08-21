Мир
Стало известно о намерении Трампа отойти от переговоров по Украине

Guardian: Трамп намерен временно отойти от переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен временно отойти от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом стало известно The Guardian.

«По словам чиновников администрации, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп намерен покинуть Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия, и тем самым отойдя от переговоров о прекращении вторжения России в Украину», — говорится в материале.

Отмечается, что глава Белого дома предпринял такой шаг, чтобы дать возможность президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому самим организовать двустороннюю встречу.

Как уточняет издание, в последние дни Трамп заявлял советникам, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они сначала встретятся, хотя пока неясно, состоится ли эта первая конференция.

Ранее Белый дом заявил, что администрация Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения украинского конфликта. При этом в США не привели другие подробности об организации переговоров.

