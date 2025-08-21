Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:52, 21 августа 2025Мир

В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины

Белый дом: Трамп работает с Россией и Украиной для встречи по урегулированию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения конфликта на Украине. Заявление Белого дома транслировал телеканал Fox News.

Уточняется, что над встречей сторон по урегулированию Трамп работает со своей командой по национальной безопасности. При этом в США не привели другие подробности об организации переговоров: например, возможное место для диалога или дату события.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский — не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось. В противном случае не удалось бы организовать их двустороннюю встречу, подчеркнул американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «МИД умеет работать с эксцессами». Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?

    Сальдо высказался о территориальных уступках Украины

    Депутат Рады указал на попытки Зеленского понравиться Трампу ради сохранения своего поста

    В ГД призвали учесть вопросы безопасности РФ при обсуждении гарантий безопасности Киева

    США впервые отказались осуждать в ООН территориальную целостность Грузии

    Стало известно о заработке Королевой на недвижимости в США

    В офисе Зеленского заявили о работе над военной составляющей гарантий безопасности

    Раскрыты возможные сроки спасения застрявшей на пике Победы россиянки

    В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины

    На Украине заявили о нежелании повторять «ошибку Будапешта» в гарантиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости