В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины

Белый дом: Трамп работает с Россией и Украиной для встречи по урегулированию

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения конфликта на Украине. Заявление Белого дома транслировал телеканал Fox News.

Уточняется, что над встречей сторон по урегулированию Трамп работает со своей командой по национальной безопасности. При этом в США не привели другие подробности об организации переговоров: например, возможное место для диалога или дату события.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский — не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось. В противном случае не удалось бы организовать их двустороннюю встречу, подчеркнул американский лидер.

