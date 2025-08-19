Мир
16:19, 19 августа 2025

Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского

Трамп: Путин и Зеленский не лучшие друзья, но ладят лучше, чем я ожидал
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я подумал, что сначала позволю им познакомиться — они ведь не совсем лучшие друзья... Важно только, чтобы мы добивались результатов», — заявил глава Белого дома.

По его словам, что президенты двух стран, возможно, ладят немного лучше, чем ожидал Трамп. В противном случае, отмечает президент США, не удалось бы организовать их двустороннюю встречу.

Ранее Дональд Трамп рассказал подробности своего звонка Владимиру Путину во время приема Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме. Американский президент охарактеризовал беседу ее как очень хорошую.

    Все новости