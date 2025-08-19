Мир
15:30, 19 августа 2025Мир

Трамп рассказал о своем звонке Путину во время встречи с Зеленским

Трамп охарактеризовал беседу с Путиным как очень хорошую
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aaron Schwartz / Pool / CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал беседу со своим коллегой Владимиром Путиным как очень хорошую. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он заявил, что позвонил президенту России и заявил, что провел с ним очень хорошую беседу по результатам встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Ранее советник главы России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что телефонный разговор Трампа с Путиным продолжался около 40 минут и был откровенным и весьма конструктивным. В ходе беседы российский президент отметил важность предпринимаемых Трампом усилий по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине.

