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14:55, 16 июля 2025Экономика

Тихо ушедшая из России сеть фастфуда решила зарегистрировать новый знак

Роспатент: Subway захотела зарегистрировать в России товарный знак Subboy
Кирилл Луцюк

Фото: Andrew Winning / Reuters

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway подала заявку на регистрацию в России товарного знака Subboy. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Роспатента.

Соответствующая заявка поступила в ведомство 1 июля. Отмечается, что под новым брендом сеть рассчитывает оказывать в РФ ресторанные услуги, производить сэндвичи и доставлять их на дом.

Компания Subway тихо и без огласки ушла из России в сентябре 2024 года. Франчайзи получили уведомления о прекращении сотрудничества и лишились права использовать торговую марку сети.

Однако уже в феврале этого года стало известно, что Subway возвращается на российский рынок и даже уже возобновила сотрудничество с российскими партнерами, которым прежде пришлось переименоваться в «Сабфреш».

В январе 2024 года Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины включило Subway в список международных спонсоров войны, обвинив компанию в продолжении работы в России.

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