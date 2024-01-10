Украина внесла американскую сеть фастфуда в список спонсоров войны
Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины включило американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway в список международных спонсоров войны в связи с продолжением работы точек фастфуда в России. Ведомство сообщило об этом в своем Telegram-канале.
В агентстве объяснили решение тем, что более 500 ресторанов компании продолжают работать в России, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет. «Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы "Яндекса"», — добавили в НАПК.
Регулятор обвинил сеть в нежелании сокращать деятельность в России, а также в отсутствии со стороны руководства попыток осудить специальную военную операцию (СВО).
4 января НАПК внесло в упомянутый список литовский холдинг Vici. Как указано в заявлении, Viciunai Group также не остановило свои мощности в России, продолжает искать новых работников и платит значительные налоги в российский бюджет.