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17:02, 10 января 2024Бывший СССР

Украина внесла американскую сеть фастфуда в список спонсоров войны

НАПК Украины: сеть быстрого питания Subway включена в список спонсоров войны
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины включило американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway в список международных спонсоров войны в связи с продолжением работы точек фастфуда в России. Ведомство сообщило об этом в своем Telegram-канале.

В агентстве объяснили решение тем, что более 500 ресторанов компании продолжают работать в России, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет. «Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы "Яндекса"», — добавили в НАПК.

Регулятор обвинил сеть в нежелании сокращать деятельность в России, а также в отсутствии со стороны руководства попыток осудить специальную военную операцию (СВО).

4 января НАПК внесло в упомянутый список литовский холдинг Vici. Как указано в заявлении, Viciunai Group также не остановило свои мощности в России, продолжает искать новых работников и платит значительные налоги в российский бюджет.

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      Глеб Палехов
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