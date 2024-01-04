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16:46, 4 января 2024Экономика

На Украине внесли владеющий Vici холдинг в список «спонсоров войны»

НАПК внесло владеющий Vici литовский холдинг в список «спонсоров войны»

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло владеющий Vici литовский холдинг Viciunai Group в список «спонсоров войны». Об этом сообщается на сайте агентства.

«Vici не останавливает свои мощности в России, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет. Это стало основанием для внесения Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны», — отмечается в заявлении агентства.

О планах Viciunai Group выйти с российского рынка сообщалось в начале марта 2022 года, а в апреле глава компании Шарунас Матийошайтис заявил о планах через четыре месяца уйти из России.

Ранее НАПК Украины внесло китайскую компанию-производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes в список «международных спонсоров войны». Причиной решения названо сохранение компании на российском рынке.

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      Максим Габриелян
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