На Украине внесли владеющий Vici холдинг в список «спонсоров войны»
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло владеющий Vici литовский холдинг Viciunai Group в список «спонсоров войны». Об этом сообщается на сайте агентства.
«Vici не останавливает свои мощности в России, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет. Это стало основанием для внесения Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны», — отмечается в заявлении агентства.
О планах Viciunai Group выйти с российского рынка сообщалось в начале марта 2022 года, а в апреле глава компании Шарунас Матийошайтис заявил о планах через четыре месяца уйти из России.
Ранее НАПК Украины внесло китайскую компанию-производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes в список «международных спонсоров войны». Причиной решения названо сохранение компании на российском рынке.