Украина внесла в список «спонсоров войны» производителя мотовездеходов
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло китайскую компанию-производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной попадания в список называется работа компании на российском рынке. Согласно заявлению НАПК, Shandong Odes продолжает поставлять технику в Россию.
Ранее в указанный список внесли китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC), так как она занимается строительством автомагистралей и мостов в России. Также в НАПК сослались на сообщения СМИ о возведении подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC. При этом в Кремле сообщения о планах Москвы и Пекина по строительству тоннеля назвали абсурдом.