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15:52, 28 декабря 2023Бывший СССР

Украина внесла в список «спонсоров войны» производителя мотовездеходов

НАПК Украины внесло в список «спонсоров войны» китайскую компанию Shandong Odes

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло китайскую компанию-производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной попадания в список называется работа компании на российском рынке. Согласно заявлению НАПК, Shandong Odes продолжает поставлять технику в Россию.

Ранее в указанный список внесли китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC), так как она занимается строительством автомагистралей и мостов в России. Также в НАПК сослались на сообщения СМИ о возведении подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC. При этом в Кремле сообщения о планах Москвы и Пекина по строительству тоннеля назвали абсурдом.

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      Кристина Есикова
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