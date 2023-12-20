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18:55, 20 декабря 2023Бывший СССР

Украина внесла китайскую железнодорожную корпорацию в список «спонсоров войны»

Украина внесла в список «спонсоров войны» китайскую корпорацию CRCC

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство назвало основанием для такого обвинения работу компании по строительству автомагистралей и мостов в России. Также в НАПК сослались на сообщения СМИ о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC.

О строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом написало издание The Washington Post 24 ноября. Как утверждают журналисты, CRCC заявила о готовности обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в Крыму при условии полной конфиденциальности.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь опроверг информацию о подобном соглашении между Россией и Китаем, назвав ее безосновательной.

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      Юрий Леонов
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