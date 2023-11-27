В Китае отреагировали на новости о строительстве подводного тоннеля до Крыма

МИД Китая назвал сведения о прокладке тоннеля в Крым безосновательными

Китай опроверг сообщение о прокладке подводного тоннеля под Керченским проливом. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) республики Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Сведения о якобы планируемом российско-китайском проекте дипломат назвал безосновательными и отказался их комментировать.

Поводом для реакции стала публикация газеты The Washington Post. По данным американского издания, строительство подводного тоннеля под Керчью может профинансировать китайский банк, а его стоимость составит 5 миллиардов долларов. Взамен Китаю должны дать право взимать плату за проезд по нему. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что проект подводного тоннеля обсуждался еще до постройки Крымского моста, но был отвергнут. В Кремле сообщения о планах Москвы и Пекина по строительству под Керченским проливом подводного тоннеля назвали абсурдом.