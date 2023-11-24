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19:12, 24 ноября 2023Среда обитания

Власти Крыма прокомментировали сообщения о строительстве подводного тоннеля

Глава Крыма Аксенов о строительстве тоннеля: таких планов нет

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о подготовке строительства тоннеля к полуострову. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, таких планов нет. В то же время, отметил Аксенов, до реализации проекта Крымского моста обсуждались разные идеи, в том числе строительство тоннеля и канатной дороги через пролив. «Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост», — подчеркнул он и добавил, что все прочие идеи давно отвергнуты.

Ранее в Кремле сообщения о планах Москвы и Пекина по строительству под Керченским проливом подводного тоннеля назвали абсурдом. «Нет, такое даже не стоит комментировать», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поводом для реакции стала статья The Washington Post. В ней говорилось, что Россия и Китай планируют построить подводный тоннель под Керченским проливом — он может стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту. Издание указывало, что строительство может профинансировать китайский банк — на строительство тоннеля может понадобиться пять миллиардов долларов. Взамен Китаю должны дать право взимать плату за проезд по нему.

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      Платон Щукин
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