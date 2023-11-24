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17:47, 24 ноября 2023Среда обитания

В Кремле прокомментировали сообщения о строительстве подводного тоннеля до Крыма

Песков счел абсурдной информацию о строительстве подводного тоннеля до Крыма
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистами заявил, что считает абсурдной выпущенную американским изданием The Washington Post новость о планах Москвы и Пекина по строительству под Керченским проливом подводного тоннеля. Комментарий представителя Кремля приводит ТАСС.

«Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — убежден Песков.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что Россия и Китай планируют возвести подводный тоннель под Керченским проливом, который может стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту. Об этом сообщили журналисты американского издания The Washington Post. Они также отметили, что переговоры о постройке транспортного перехода уже вели предприниматели, связанные с правительством.

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      Полина Кислицына
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