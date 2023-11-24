Стало известно о планах России и Китая построить подводный тоннель до Крыма

Washington Post: Россия и Китай могут построить тоннель под Керченским проливом

Россия и Китай планируют построить подводный тоннель под Керченским проливом — он может стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту. Об этом сообщает The Washington Post.

В частности, журналистам стало известно, что переговоры о постройке транспортного перехода уже вели связанные с правительством бизнесмены. В электронных письмах, которые, как утверждается, перехватили украинские спецслужбы, Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) заявила о готовности обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в Крымском регионе. Однако делать это компания согласна на условиях полной конфиденциальности, без упоминания в документах из-за риска санкций.

В другом письме говорится, что проект может профинансировать китайский банк — на строительство тоннеля может понадобиться пять миллиардов долларов. Взамен Китаю должны дать право взимать плату за проезд по нему.

Однако западные эксперты считают, что строительство тоннеля под Керченским проливом не состоится в ближайшем будущем. При этом Москва может рассматривать его как проект, призванный обеспечить безопасную связь с Крымом на десятилетия.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах построить другую альтернативу Крымскому мосту. Речь идет о железной дороге, которая должна пройти от Ростова-на-Дону через новые регионы.