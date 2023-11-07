Альтернативу Крымскому мосту построят через новые регионы

Аксенов: железная дорога от Ростова-на-Дону станет альтернативой Крымскому мосту

Крым поддерживает строительство железной дороги через новые регионы. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что дорога от Ростова-на-Дону на полуостров станет альтернативой маршруту по Крымскому мосту, сообщает «РИА Новости».

«Нас, конечно, интересует прямая ветка — мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей», — заявил Аксенов. Он добавил, что обсуждение проекта продолжается.

О начале строительства железной дороги ранее сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Она пройдет через Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области.

1 ноября автомобильное движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыли. Причины ввода ограничений для водителей не уточнялись.

