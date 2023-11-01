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10:51, 1 ноября 2023Среда обитания

На Крымском мосту перекрыли автомобильное движение

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Фото: Александр Котомин / «Лента.ру»

На Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Информация о приостановке движения автотранспорта поступила в 10:46 по московскому времени. Причины перекрытия не уточняются. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

В ночь на 1 ноября проезд машин по Крымскому мосту уже перекрывали. Однако движение автотранспорта восстановили спустя 50 минут после перекрытия проезда.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Двух человек спасти не удалось. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

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      Варвара Кошечкина
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