На Крымском мосту перекрыли автомобильное движение

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Информация о приостановке движения автотранспорта поступила в 10:46 по московскому времени. Причины перекрытия не уточняются. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

В ночь на 1 ноября проезд машин по Крымскому мосту уже перекрывали. Однако движение автотранспорта восстановили спустя 50 минут после перекрытия проезда.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Двух человек спасти не удалось. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.